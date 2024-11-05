بمشاركة 5 فرق عربية.. "فيفا" يكشف لوائح بطولة كأس العالم للأندية 2025

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، أبرز لوائح بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية مشاركة 32 فريقاً، من بينهم خمسة أندية عربية: الأهلي المصري، والترجي الرياضي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، الهلال السعودي، والعين الإماراتي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "فيفا" أعلن القواعد المنظمة للبطولة، إذ سيتولى إدارة الحقوق التجارية والسمعية والبصرية، رغم أنه لم يكشف بعد عن المبلغ الذي سيحصل عليه كل فريق.

وتحتاج الأندية المشاركة لتقديم قائمة نهائية تضم أسماء ما بين 26 و35 لاعباً، من بينهم 3 حراس مرمى على الأقل للمشاركة في البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائمة المؤقتة يمكن أن تضم ما بين 26 و50 لاعباً، من بينهم 4 حراس مرمى على الأقل، علماً بأنه يمكن استدعاء 26 لاعباً كحد أقصى لقائمة المباراة (11 أساسياً و15 على مقاعد البدلاء).

وأوضحت أنه يمكن للأندية استبدال اللاعبين الذين انتهت عقودهم بشكل طبيعي خلال البطولة، كما يمكن إضافة لاعبين جدد إلى القائمة النهائية بحد أقصى اثنين، ولا يتم احتسابهما ضمن الحد الأقصى للقائمة 35 لاعباً.

وتابع "سيتم إقصاء حراس المرمى المصابين أو المرضى الذين يتم استبدالهم من قائمة الفريق النهائية للمشاركة في البطولة، كما لن يتمكن أي لاعب كرة قدم من اللعب لفريقين مختلفين في كأس العالم رغم إقامة البطولة خلال موسمين".

وشدد "فيفا" على أنه يجب أن تصل الفرق إلى الولايات المتحدة قبل ثلاثة أيام من بداية البطولة.

وأكد البيان أن نظام البطولة سيكون عبارة عن 8 مجموعات، كل مجموعة من 4 فرق ويتأهل أول اثنين من كل مجموعة، وسيتم لاحقاً تحديد طريقة التصنيف والقرعة.

واختتم "يجب على كل ناد إشراك أقوى وأفضل فريق له خلال مباريات البطولة، بالإضافة إلى أن فترة الانتقالات الجديدة لكأس العالم للأندية بين 1 و10 حزيران/ يونيو 2025، وهي مسؤولية الاتحادات".