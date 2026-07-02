بمشاركة 28 مدرباً.. اختتام أكبر دورة لمدربي التنس في العراق (صور)

شفق نيوز- أربيل

اختُتمت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أكبر دورة تدريبية خاصة بمدربي التنس في العراق، بمشاركة 28 مدرباً من مختلف محافظات العراق.

وأقيمت الورشة، بإشراف المحاضرين الدوليين محمد معاذ وآلان زكي، ضمن برامج الاتحاد العراقي للتنس الهادفة إلى تطوير الكوادر الفنية والارتقاء بمستوى اللعبة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس، سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن الدورة تأتي ضمن منهاج الاتحاد لعام 2026، الذي يركز على إعداد وتأهيل المدربين وفق أحدث الأساليب التدريبية، بما يسهم في رفع المستويات الفنية والإدارية، ويعزز حضور التنس العراقي في المنافسات المحلية والخارجية.

وأكد العكيلي أن الاستثمار في تأهيل المدربين يمثل إحدى الركائز الأساسية في مشروع تطوير اللعبة، مشيراً إلى أن الاتحاد يواصل تنفيذ برامجه التدريبية والتطويرية وفق رؤية واضحة تستهدف بناء قاعدة فنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات الحديثة في رياضة التنس.

وأضاف أن الاتحاد يثمّن الدور الذي تؤديه الاتحادات الفرعية والأندية الرياضية في إنجاح برامجه، مبيناً أن الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات الرياضية يسهمان في تحقيق أهداف الاتحاد وتوسيع قاعدة اللعبة.

ولفت إلى أن الاتحاد مستمر في تنفيذ خططه التطويرية رغم محدودية الإمكانات المالية، إيماناً بأهمية مواصلة مسيرة التطوير وخدمة رياضة التنس في العراق.

وشهد حفل اختتام الدورة حضور مدير رياضة أربيل بارز حسن ميرخان، وعضو الاتحاد العراقي للتنس تحسين غفور عبد الله، ورئيس اتحاد تنس أربيل كمال عبد الله، ونائب رئيس الاتحاد سيروان طه، إلى جانب عضو اتحاد تنس أربيل سرمد دلشاد.