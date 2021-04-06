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بمشاركة 28 فريقا.. الأول من أيار المقبل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الأولى

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-06T13:31:14+0000
بمشاركة 28 فريقا.. الأول من أيار المقبل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الأولى

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية انطلاق دوري الدرجة الأولى العام للموسم (2020-2021) في الأول من أيار المقبل بمشاركة 28 فريقا.

وقالَ عضو لجنة المسابقات، سيروان نجم: إن "يوم الاثنين، الموافق (26 نيسان المقبل)، سيكون موعدا لإجراء قرعة الدوري في مقر اتحاد الكرة".

وأضافَ نجم؛ أن "دوري الدرجة الأولى العام سيقام بطريقة منظمة تسهم في الارتقاء بواقع المنافسة، وتكون فاتحة لمستقبل أفضل للدوري في المواسم المقبلة".

وأكد عضو لجنة المسابقات أن لجنته "تطمح إلى أن يكون دوري الدرجة الأولى محطة مهمة لاكتشاف المواهب والطاقات الواعدة، وأن يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية".

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