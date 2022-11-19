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بمشاركة 250 دولة.. "محاضر بعقد" يحصل على المرتبة الثالثة في ماراثون دولي

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-19T15:07:31+0000
بمشاركة 250 دولة.. "محاضر بعقد" يحصل على المرتبة الثالثة في ماراثون دولي

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، حصول العداء العراقي هاني شاكر (محاضر بعقد)، على المركز الثالث في ماراثون بيروت الدولي.

وقالت الوزارة إن "العداء هاني شاكر وهو محاضر بعقد في ثانوية العطاء المختلطة التابعة لتربية البصرة، وهو مدرس لمادة التربية الرياضية، أحرز المركز الثالث فرقياً والثاني فئوياً في ماراثون بيروت الدولي الذي أقامه الاتحاد اللبناني لألعاب القوى بالتعاون مع الاتحاد الدولي، ليرفع اسم العراق عالياً ضمن هذا المحفل الرياضي الكبير".

وأضافت الوزارة أن "العداء هو لاعب نادي الميناء بألعاب القوى وقد حقق هذا الإنجاز من بين 30 ألف عداء وبمشاركة 250 دولة".

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