بمشاركة 25 دولة.. العراق يحرز ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا للسامبو

شفق نيوز/ حصد المنتخب العراقي، يوم الثلاثاء، ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا للسامبو المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 25 دولة آسيوية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للجوجيستو، مخلص حسن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن البطولة القارية شهدت منافسات قوية بين المشاركين في هذا المحفل القاري.

وأضاف حسن، أن تحقيق الإنجازات في هذه البطولة يعكس مستوى التدريب والتميز الذي وصل إليه أبطال لعبة السامبو.

وأوضح، أن الميداليات جاءت عن طريق اللاعب محمد الجواد علي في وزن 88 كغم، واللاعب عبد الواحد ثائر في وزن +98 كغم، في فئة المتقدمين.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 20 نيسان/أبريل 2025، وتعد هذه المشاركة فرصة لتعزيز الروح الرياضية والتنافس بين الدول المشاركة.