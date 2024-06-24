بمشاركة 24 لاعباً ولاعبة.. اختتام فعاليات بطولة كركوك المفتوحة للشطرنج

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الفرعي للشطرنج في كركوك، يوم الاثنين، عن اختتام فعاليات بطولة كركوك المفتوحة بمشاركة 24 لاعباً ولاعبة.

وقال رئيس الاتحاد سامي عبد العزيز لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الفرعي للشطرنج وبالتعاون مع نقابة المهندسين العراقيين فرع كركوك نظما وعلى مدى يومين البطولة المفتوحة والتي شارك فيها 24 لاعباً من كلا الجنسين ومختلف الأعمار".

وبين أن "البطولة كانت على نظام (رابد 25+10) بواقع سبع جولات واستمرت ليومين"، مشيراً إلى أن "البطولة ساهمت بتحديد العباقرة الذين سيمثلون محافظة كركوك في التصفيات المتقدمة على مستوى العراق حيث تم اختيار كل من اللاعب نافع صدام، واللاعب أوزبك يلدرم ليكونا ضمن قائمة المرشحين للبطولات المقبلة".

وأضاف "تم توزيع الجوائز للفائزين الثلاثة الأوائل مع جائزة لأفضل لاعبة شطرنج وأصغر لاعب مشارك في البطولة".