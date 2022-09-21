بمشاركة 23 لاعباً.. المنتخب العراقي يقيم معسكره في "خريبة" استعداداً للبطولة الرباعية

شفق نيوز/ باشرَ المنتخبُ العراقي لكرةِ القدم، تدريباته فور وصوله إلى العاصمةِ الاردنية عمان مساء اليوم الأربعاء، وذلك في ملعبِ خريبة السوق.

وشارك في التدريبات، (٢٣) لاعبا هم كلٌ من: جلال حسن ، دلوڤان مهدي ، حسن أحمد ، مناف يونس ، كرار عامر ، زيد ياسين ، أحمد عبد الحسين ، حمزه عدنان ، محمد علي عبود ، شهاب رزاق ، حسين علي ، إبراهيم بايش ، شيركو كريم ، حسن عبد الكريم ، اسو رستم ، أمير العماري ، ميرخاس دوسكي ، أيمن حسين ، أمجد عطوان ، هيران أحمد ، آلاي فاضل ، عباس محمد ، ريوان أمين.

وابتدأت الوحدةُ التدريبيّة باستقبالٍ حماسي خاصٍ من قبل اللاعبين للوافدين الجدد، متمنين لهم الموفقيةَ والنجاح والظهور بمستوياتٍ طيبةٍ مع المنتخبِ الوطنيّ.

ثم تلتها تدريباتٌ ترويحية واستشفائيّة لتخفيفِ الحمل والجهد جرّاء السفرِ، إضافةً الى خوضِ مباراةٍ ضد الشرطة قبل يومين.

وأوضحَ مدرب المنتخب الوطني، راضي شنيشل، أن "الحصةَ التدريبيّة الرئيسيّة ستكون غداً، وبسببِ ضيقِ الوقت أصررنا على أن نتوجهَ من المطار إلى ملعبِ التدريب مباشرةً".

وأضافَ شنيشل، انه "يشعرُ بالراحةِ النفسيةِ كون هناك العديد من الوجوهِ الجديدة التي ستكون مستقبلَ الكرة العراقيّة، وإنه بالرغم من قلةِ فترة الإعداد، لكننا نطمح إلى أن يكون التمثيلُ مشرفاً في هذه البطولةِ، ولابدّ من خوض المبارياتِ والمشاركةِ في البطولاتِ، حيث لا يمكنُ أن تصنعَ لاعباً أو فريقاً من دونها".

من جهته، أكدَ المحترف في صفوفِ ميالبي السويدي "أمير العماري" مع أول وحدةٍ تدريبيّة، ان "كتيبة المنتخب الوطنيّ هذه المرة تضمُ وجوهاً جديدةً سترتدي القميصَ الوطني للمرةِ الأولى، وبعددٍ جيدٍ وأعمارٍ شبابيةٍ قد تكون في المستقبلِ القريب العمودَ الفقريّ للمنتخبِ الوطنيّ".

على صعيدٍ متصلٍ، يعقدُ يوم غدٍ الخميس المؤتمرُ الصحفي لمدربي المُنتخباتِ المشاركة في البطولةِ، وسيكون مؤتمرُ مدرب المنتخب الوطني "راضي شنيشل" في الساعةِ الثانية عشرة ظهراً في فندقِ لاند مارك.