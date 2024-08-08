بمشاركة 22 نادياً.. الموصل تستضيف بطولة أندية العراق لكرة السرعة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة، يوم الخميس، عن إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق بطولة أندية ومؤسسات العراق (الدور الثاني) في نينوى.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن الطواقم والملاك الفني والتدريبي قد أكملوا تجهيزاتهم اللوجستية استعداداً لبدء منافسات البطولة، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، التاسع من شهر آب الجاري، في قاعة منتدى شباب الأندلس للألعاب الرياضية بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، تحت رعاية محافظ نينوى عبد القادر الدخيل.

كما أضاف الاتحاد أن المؤتمر الفني للبطولة سيعقد اليوم الخميس، الثامن من آب، في قاعة الاجتماعات الكبرى بمنتدى الحدباء، بمشاركة 22 نادياً عراقياً.

يُذكر أن منافسات البطولة ستشكل المعيار الأساسي لاختيار لاعبي المنتخب الوطني لكرة السرعة للمشاركة في بطولة العالم، التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية في تشرين الأول المقبل.