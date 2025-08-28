بمشاركة 20 لاعبا ومدربا.. اتحاد كرة السرعة يختتم دورة تأهيلية في ميسان

شفق نيوز- ميسان

أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة، يوم الخميس، اختتام دورة تدريبية تأهيلية في محافظة ميسان.

وقال المتحدث باسم اتحاد كرة السرعة، علي حمزة الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد المركزي للعبة اختتم دورة تدريبية تأهيلية بالتعاون مع الاتحاد الفرعي وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في ميسان".

وأضاف أن "الدورة شهدت مشاركة واسعة لعشرين لاعبا ومدربا من مختلف أقضية ونواحي المحافظة".

وأشار الربيعي إلى أن "المحاضرات التعريفية بقسميها (النظري والعملي) كانت بإشراف رئيس الاتحاد المركزي فراس راضي الخفاجي، فيما حاضر فيها رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المركزي الكابتن محمد عباس"، مبينا أن "الدورة تضمنت تعريفا بمختلف القوانين والفعاليات التي تتضمنها اللعبة، فيما تم توزيع شهادات تدريبية على المشاركين في ختام الدورة".

يذكر أن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة، كان قد افتتح مؤخرا اتحادا فرعيا في محافظة ميسان، ليرتفع عدد الاتحادات الفرعية إلى 14 اتحادا فرعيا في عموم البلاد.