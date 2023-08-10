بمشاركة 17 منتخبا.. بغداد تستضيف بطولة آسيا بالقوس والسهم

شفق نيوز/ اختار الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم بالإجماع على استضافة العاصمة بغداد منافسات بطولة آسيا للعبة لفئة المتقدمين للرجال والنساء التي حددت شهر شباط المقبل.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد القاري، رئيس اتحاد اللعبة سعد المشهداني لوكالة شفق نيوز؛ إن "المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وافق اليوم في اجتماعه عبر الانترنت "اون لاين"على استضافة العاصمة بغداد لمنافسات بطولة اسيا باللعبة للمتقدمين لكلا الجنسين وذلك ما بين الخامس والعشرين من شباط وحتى الثاني من آذار المقبلين".

واضاف المشهداني؛ ان "بطولة آسيا التي من المقرر أن يشارك فيها أكثر من سبعة عشر منتخبا قاريا، ستكون ضمن البطولات الرسمية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024".