بمشاركة 16 فريقاً.. انطلاق بطولة "المحيبس" في بغداد

شفق نيوز/ أعلن مدير عام التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة، موفق عبد الوهاب، يوم الأحد، عن انطلاق بطولة العراق المركزية للعبة "المحيبس"، بمشاركة 16 فريقا، في مجمع الشعب الرياضي.

وقال عبد الوهاب، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة تقام برعاية الدائرة قسم الأنشطة الرياضية، وتنظمها اللجنة المركزية للعبة المحيبس".

وأضاف أن "اللعبة تعتبر موروثاً شعبياً عراقيا، وتقام في كل شهر رمضان من كل عام، وتستمر حتى نهاية الشهر"، مبينا أن "البطولة تشهد مشاركة واسعة لفرق مشاركة مختلفة، وتقام وسط أجواء بغدادية جميلة بحضور رسمي وشعبي".

وتابع أن "قرعة البطولة الرمضانية أجريت للفرق المشاركة، وتم توزيعها على مجاميع سبقتها إجراء تصفيات كون المشاركة واسعة وبحاجة للتصفيات قبل الدخول بالمنافسات الفعلية للفرق الأساسية"، لافتا إلى أن "البطولة يشرف عليها فنياً خبير اللعبة جاسم الأسود، الذي يحظى بشعبية كبيرة ويعد أحد أبرز رموز اللعبة في العراق".

ويشير إلى أن "الوزارة وبالتعاون مع اللجنة المركزية للعبة جهزت كل الأجواء المثالية، لإنجاح اللعبة، وخاصة حضور الجمهور على المدرجات لمتابعتتها".