بمشاركة 150 مصارعا.. السليمانية تحتضن منافسات المصارعة الحرة والرومانية

شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم على بساط نادي البيشمرگة في مدينة السليمانية بطولة الاندية العراقية للمصارعة الحرة والرومانية المفتوحة والتي تستمر لمدة يومين .

وقال هادي مهدي عضو اتحاد المصارعة العراقي لوكالة شفق نيوز، يشارك في البطولة 150 من مصارعي العراق يمثلون 13 نادياً من بغداد وميسان والبصرة والديوانية وكركوك والسليمانية وديالى والموصل.

واضاف ان المنافسات تقام لفعاليتي الحرة والرومانية وتستمر على مدار يومين، لافتا إلى أن المنافسات تقام صباحاً ومساءً.

واشار الى انه تمت يوم أمس عملية وزن كل اللاعبين المشاركين، وكذلك عقد المؤتمر الفني الذي ناقش كل جوانب تنظيم البطولة.

وتابع أن البطولة تعد ضمن منهاج الاتحاد العراقي للمصارعة لهذا الموسم والهدف منها اختيار تشكيلة المنتخب الوطني في ضوء النتائج التي سيخرج بها اللاعبين.