بمشاركة 15 دولة.. السليمانية تحتضن البطولة العربية بالكيك بوكسنغ للرجال والنساء

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ، يوم الاثنين، أن محافظة السليمانية ستستضيف الشهر المقبل البطولة العربية بنسختها الـ14 بمشاركة 15 دولة عربية.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد أحمد رحيم، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيشارك بمنتخبين للرجال والنساء في المنافسات العربية المقبلة التي ستقام للمدة من 6-10 من شهر أيلول المقبل، وسيدخل المنتخب معسكراً تدريبياً في السليمانية تحضيراً للبطولة".

وبين أن "المنتخبات ستتنافس في البطولة على ثلاثة أنظمة هي الـK1 ، وfull contact، وSemi contact"، مضيفاً "الاتحاد العراقي تلقى موافقات الاتحادات العربية الـ15 التي ستحضر إلى السليمانية للمشاركة في الكرنفال العربي الذي سيقام على أرض إقليم كوردستان".

يذكر أن منتخب العراق للكيك بوكسنغ فاز بالمركز الأول بالنسختين الماضيتين الـ12 التي أقيمت في دهوك، والنسخة الـ13 التي ضيّفتها سوريا.