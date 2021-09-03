بمشاركة 13 دولة عربية.. بطولة للفنون القتالية (مواتاي) في السليمانية

شفق نيوز/ بمشاركة 13 اتحادا عربيا للعبة الفنون القتالية (مواتاي) ومن ضمنها العراق، تقام في مدينة السليمانية بطولة للعبة مدعومة من الاتحاد العربي وخصوصا الاتحاد الإماراتي، وتأتي هذه البطولة بعد انقطاع 18 شهرا بسبب جانحة كورونا.

وقال رئيس اتحاد اللعبة في العراق مصطفى جبار لوكالة شفق نيوز؛ ان اقامة هذه البطولة في العراق وخصوصا مدينة السليمانية دليل على اهتمام الاتحاد باللعبة وكون مدينة السليمانية فيها امكانيات في الأمور الفنية والإدارية واهم شي الجانب الامني والترحيب من قبل القائمين في ادارة المدينة وخصوصا نائب رئيس الاقليم قوباد طالباني.

واضاف أن اقامة هذه البطولة في هذه الظروف يعتبر انجازا للعبة ولا ننسى دور دولة الإمارات العربية في الدعم الكبير للعبة، وكذلك تسهيل الامور الفنية والادارية لاقامة هذه البطولة وكذلك المعنيين في العراق والتنسيق مع الاتحاد الفرعي في السليمانية.

ويتنافس في هذه البطولة 26 لاعبا ولاعبة هم من النخبة والمحترفين في 13 مباريات في 3 جولات، مدة كل جولة 3 دقائق.

وأشار إلى أن من الفرق القوية في البطولة الامارات والاردن ومصر والعراق ولبنان، وهناك أوزان مختلفة ستشارك يوم غد يمارسون هذه اللعبة على مستوى عالي جدا للحصول على حزام الاثما دبليو ام سي، وهو اعلى حزام في الاتحاد الدولي، لافتا إلى أنه سيكون لقاء للسيدات وعلى أوزان 57 و 60.

ويمارس هذه اللعبة ما يقارب 2500 شابة وشابة في عموم العراق يمارسون هذه اللعبة، ومن الفرق القوية والمتميزة كل من الجزائر والأردن، مصر ولبنان والعراق وهذه الدول لديها مستويات متقاربة و متميزة، والتمييز عادة تكون لدولة الإمارات ولبنان التي تمتلك قاعدة قوية جدا في البطولات، واغلب البطولات تكون على نفقة الاتحاد الاماراتي.