بمشاركة 120 فريقاً.. لجنة المسابقات تجري سحبة بطولة كأس العراق للموسم المقبل

شفق نيوز/ جرت قرعة بطولة كأس العراق للموسم الكروي المقبل، يوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بمشاركة 120 فريقاً توزعوا على سبع مناطق جغرافية.

وذكرت الهيئة التطبيعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان القرعة أجريت بحضور رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي، وأعضاء اللجنة وعدداً من ممثلي الأندية المشاركة بالبطولة التي ستنطلق في العاشر من شهر ايلول المقبل.

وبينت أن 120 فريقاً من أندية دوري الدرجتين الثانية والثالثة ستتنافس فيما بينها ليتأهل منها ٢٤ فريقاً يتنافسون مع ٢٤ فريقاً من دوري الدرجة الأولى، بعدها يتأهل ١٢ فريقاً لمواجهة فرق الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢.

واوضحت التطبيعية انه تم توزيع الفرق على سبع مناطق، الأولى تضم نينوى ودهوك وأربيل، والثانية كركوك والسليمانية، والثالثة محافظة الأنبار، والرابعة ديالى وصلاح الدين، والخامسة للعاصمة بغداد، فيما ستتنافس فرق المحافظات الجنوبية ضمن المنطقة السادسة، وفرق الفرات الأوسط في المنطقة السابعة.

واشارت التطبيعية الى ان لجنة المسابقات اعتمدت في إجراء القرعة على نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، والاحتكام الى ركلات الترجيح مباشرةً في حال انتهاء المباراة بالتعادل من دون اللجوء الى الأوقات الإضافية.