بمشاركة 11 منتخباً.. العراق يفوز ببطولة العرب للكيك بوكسنغ

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للكيك بوكسينغ، لقب البطولة العربية الثالثة عشر التي اختتمت مساء اليوم السبت في العاصمة السورية دمشق بمشاركة نحو 160 لاعباً مثلوا أحد عشر منتخباً عربياً.

وتمكن لاعبو المنتخب العراقي من إحراز واحد وثلاثين وساماً ملوناً بواقع سبعة عشر وساماً ذهبياً وتسعة أوسمة فضية، وخمسة برونزية.

وشهدت البطولة تألقاً واضحاً للحكام العراقيين الدوليين من خلال قيادتهم لنزالات البطولة بنجاح وحياد مثاليين، إذ أثنت اللجنة المنظمة والمنتخبات الشقيقة على براعة الحكم العراقي في إدارته للنزالات المهمة والحاسمة.