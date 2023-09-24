بمشاركة 11 فريقا.. انطلاق بطولة أندية العراق لطائرة السيدات بأربيل

شفق نيوز/ أقيم، مساء اليوم الاحد، في قاعة اكاد عنكاوا بمحافظة أربيل، المؤتمر الفني لبطولة أندية العراق للسيدات لكرة الطائرة بحضور عدد من أعضاء الاتحاد وممثلي الاندية.

وقد قسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، الأولى ضمت كلا من اندية (سنحاريب واكاد عنكاوا ودربنديخان والسليمانية والارمني) فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من (قره قوش وافروديت والبصرة وفتاة أربيل وأمانة بغداد وطق طق).

وتقام يوم غدٍ الاثنين 5 مباريات، الاولى تجمع فريقي افروديت وأمانة بغداد في تمام الساعة العاشرة صباحاً تليها مواجهة اخرى تجمع البصرة وفتاة أربيل في الساعة الثانية عشر ظهراً.

ويلاقي فريق قرة قوش منافسه طق طق في الساعة الثانية ظهراً ويلاعب دربنديخان جاره فريق السليمانية في الساعة الرابعة عصراً وتختم المواجهات بلقاء صاحب الارض والجمهور فريق اكاد عنكاوا ومنافسه الارمني في الساعة السادسة مساءً وسيكون فريق سنحاريب في حالة انتظار.