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بمشاركة 104 لاعبين.. اختتام بطولة العراق للفئات العمرية بالشطرنج في اربيل

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-04T21:01:33+0000
بمشاركة 104 لاعبين.. اختتام بطولة العراق للفئات العمرية بالشطرنج في اربيل

شفق نيوز/ شهدت اربيل عاصمة اقليم كوردستان، ختام بطولة الفئات العمرية بالشطرنج، بحضور محافظ أربيل اوميد خوشناو.

وقال ظافر عبد الامير رئيس اتحاد الشطرنج لوكالة شفق نيوز، ان البطولة شهدت مشاركة 104 لاعب ولاعبة من كافة المحافظات عدا دهوك والنجف.

وبين أن البطولة جرت في مدينة أربيل على قاعة نادي خانزاد التخصصي للشطرنج واسفرت عن تتويج لاعبي بغداد اولا واربيل بالمركز الثاني والسليمانية ثالثاً.

وبين ان منافسات اربيل تعد المرحلة الاولى وستقام المرحلة الثانية شهر اب المقبل وسيتم في ضوء النتائج اختيار لاعبي ولاعبات المنتخب استعدادا للتستحقاقات الخارجية المقبلة.

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