بمشاركة 10 أندية.. كربلاء تحتضن نهائيات بطولة أندية العراق للناشئين بالكرة الطائرة

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي للكرة الطائرة يوم غدٍ الأربعاء موعداً لاقامة المؤتمر الفني لبطولة أندية العراق للناشئين.

وقال عضو الاتحاد المشرف على اللجنة الفنية والمسابقات مناف خليل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "يوم غدٍ الاربعاء سيشهد إقامة المؤتمر الفني في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة الاولمبية الكائنة في محافظة كربلاء".

واضاف ان "الاندية التي ستشارك في البطولة بعد التأهل هي (أربيل وسولاف وبسطاملي وموهبة بغداد ونادي امام المتقين والدغارة والسينية والشطرة والشهيد سعد ونفط ميسان).