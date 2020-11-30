بمشاركة 10 فرق.. غدا انطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد بالسليمانية

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الثلاثاء منافسات المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز بكرة اليد بمشاركة 10 فرق تتبارى فيما بينها على مرحلتين.

وقال حسام عبد الرضا مسؤول اعلام اتحاد اليد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الأندية المشاركة هي ( الشرطة والجيش وكربلاء و ديالى وبلدية البصرة والكوت والسليمانية والفتوة والقاسم والدغارة)".

وأضاف عبد الرضا؛ ان "المرحلة الاولى ستكون على شكل تجمعين ، التجمع الأول سينطلق في محافظة السليمانية بتاريخ 2020-12-1 بينما يحدد التجمع الثاني خلال الفترة المقبلة".

واوضح مسؤول اعلام اتحاد؛ ان "الاتحاد العراقي لكرة اليد يؤكد على جملة من الأمور على النادي المستضيف تطبيقها والالتزام بها وهي، توفير النادي المستضيف الحماية للملاعب وسيارة إسعاف في حال إصابة اللاعبين".