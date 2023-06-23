بمشاركة نسوية.. أربيل تحتضن بطولة دولية للألعاب القتالية (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الجمعة، بطولة دولية للالعاب القتالية والدفاع عن النفس.

وقال بدر سنجاري مدير قسم النشاطات الثقافية في جامعة جيهان الراعية للبطولة لوكالة شفق نيوز، إن "هذه البطولة بمشاركة عدة بلدان هي إيران والعراق و سوريا و تركيا اضافة الى فرق من اقليم كوردستان للعبة الكاراتيه والفنون القتالية والدفاع عن النفس".

واضاف ان "اهمية هذه البطولة تكمن في مشاركة العنصر النسوي فيها حيث اكثرية الفرق فيها لاعبات بمستويات متقدمة في هذه اللعبة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن البطولة تتضمن مشاركة 50 لاعبا من مختلف البلدان المجاورة حيث قدموا العديد من العروض القتالية.