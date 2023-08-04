بمشاركة منتخبات كوردستان.. مواعيد مواجهات بطولة الجمهورية للمنطقة الشمالية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي يوم الجمعة، عن جدول مباريات بطولة الجمهورية للمتقدمين للمنطقة الشمالية التي تنطلق الخميس المقبل الموافق 10 آب الحالي بمشاركة منتخبات محافظات اقليم كوردستان.

وتقام في الجولة الاولى الخميس 10 آب مواجهتان، يلتقي في الاولى فريقا منتخب السليمانية وضيفه منتخب كركوك في الساعة الرابعة والنصف عصراً على ملعب زانكو في السليمانية، ويوجه منتخب في الثانية منتخب دهوك ضيفه منتخب اربيل على ملعب دهوك في نفس الوقت.

وتنطلق الجولة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 15 آب ويضيف ملعب اربيل مباراة منتخبه مع منتخب، بينما تقام مباراة كركوك ومنتخب دهوك على ملعب الأول وتقام المباراتان في الرابعة والنصف عصراً.

وتقام مباريات الجولة الثالثة يوم الأحد الموافق 20 من آب الحالي عند الرابعة والنصف عصراً، يلتقي في المباراة الاولى السليمانية وضيفه دهوك على ملعب زانكو، وعلى ملعب اربيل يلاقي اربيل ضيفه منتخب كركوك.