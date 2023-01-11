بمشاركة منتخبات خليجية.. مباراة "محيبس" في البصرة دعما لخليجي 25

شفق نيوز / تقام، اليوم الأربعاء، مباراة بلعبة (المحيبس) الشعبية بين فريقي بغداد والبصرة، دعما لبطولة خليجي 25.

وتستضيف القاعة الاولمبية في البصرة قرب جامعة شط العرب الاهلية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ومن المؤمل أن تشهد المباراة حضور وفود منتخبات الخليجي لكرة القدم، فيما ستكون الدعوة مفتوحة للجمهور الرياضي العراقي والخليجي.

يذكر أن اليوم الأربعاء، هو يوم راحة لكافة المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 25، على ان تستأنف المواجهات الكروية يوم غد الخميس.

وتعد "المحيبس" احدى الالعاب الشعبية المعروفة في العراق وتقام على وجود فريقين يخبئان احد الخواتم بيد لاعب معين، ويجب على قائد الفريق المقابل معرفة مكان الخاتم، وسط اجواء احتفالية مع اغان حماسية واناشيد لرفع مستوى المنافسة بين الطرفين، فيما يحصل الفريق الفائز على "صينية" من الحلويات المعروفة مثل "البقلاوة" وغيرها.

وفي السياق ذاته، تشهد محافظة البصرة أيضاً عرض فلم وثائقي للراحل "عمو بابا" تقيمهُ وزارة الشباب و الرياضة، على قاعة مسرح مول تايم سكوير الساعة (7) مساءً.

كما ستقام ايضاً أُمسية خاصة بالفنون والشعر في مسرح مجمع السعفة، فضلا عن إقامة عروض فنية "مستمرة" على كورنيش العشار.