بمشاركة كاساس .. الآسيوي يحدد موعد التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تحديد قرعة المرحلة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ، التي ستقام في يوم 27 من شهر حزيران القادم في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة مدرب المنتخب الاسباني كاساس ممثلا عن العراق .

ويمتلك العراق 12 نقطة من مبارياته التي خاضها في التصفيات التاهيلية، والمتبقي له مباراتان أمام إندونيسيا وفيتنام يومي (6 - 11 ) من شهر حزيران المقبل، واللتان لاتؤثران في التصنيف.

وتضم القرعة 18 منتخباً متأهلاً من المرحلة الثانية بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، تقسم إلى ثلاث مجموعات ، فيما ضمنت منتخبات التأهل إلى النهائيات ، وهي العراق، قطر، الإمارات، وايران ، واوزبكستان ، أستراليا، اليابان فيما سيتم حسم تأهل الفرق المتاهلة بعد خوضها المباراتين المتبقيتين من التصفيات.