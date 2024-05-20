بمشاركة فرسان من كوردستان.. أول مهرجان استعراضي  للخيول الأصيلة في كركوك (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت محافظة كركوك، يوم الاثنين، أول مهرجان استعراضي للخيول العربية الأصلية بمشاركة 54 فارسا من كركوك وإقليم كوردستان العراق.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية العراقية في كركوك حربي خالد لوكالة شفق نيوز، إن "اول مهرجان للخيول العربية الأصيلة جرى تنظيمه في كركوك بالتنسيق مع اتحاد الفروسية ونادي الفروسية الكوردي حيث كانت لخيول العربية الأصيلة هي المشاركة فيها".

وأضاف أن "54 فارسا وفارسة شاركوا في المهرجان الذي أقيم على ملعب نادي نفط الشمال وبمشاركة واسعة مع اشادة من المشاركين في هذه البطولة".

وتابع أن "المشاركين هم من كركوك ومحافظات اقليم كوردستان".

ويوجد في كركوك في ناحية ليلان شرقي كركوك، نادٍ للفروسية يهدف إلى تعليم وتدريب الشابات والشباب من عشاق هذه اللعبة رياضة سباق الخيل.

وقال مدير النادي أحمد سيف الدين، نادي الفروسية يعد أول ناد في محافظة كركوك يسعى الى تدريب وتعليم الممارسين لهذه الفعالية أساسيات ركوب الخيل والتعامل معها إلى جانب السباقات التنافسية“.

واضاف "قمنا بشراء عشرات الخيول من إقليم كوردستان وبعض المحافظات العراقية واستقطاب أفضل المدربين في التدريب وتربية أفضل السلالات العربية الأصيلة".