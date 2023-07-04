بمشاركة عراقية.. فعالية ألعاب القوى تسبق انطلاق الدورة العربية

شفق نيوز/ تنطلق منافسات ألعاب القوى في الألعاب الرياضية العربية 2023 بالجزائر، يوم الثلاثاء، بملعب المركب الأولمبي في وهران، وتستمر إلى غاية يوم الجمعة المقبل بمشاركة المنتخب العراقي المتواجد في الجزائر منذ ايام.

وتُفتتح مساء يوم غد الاربعاء الدورة الرياضية العربية بنسختها الخامسة عشر على ملعب الخامس من يوليو في الجزائر العاصمة، بمشاركة اكثر من 3500 رياضي من 18 دولة عربية، بالتزامن مع العيد الوطني للجمهورية الجزائرية.

ويصل بعد غد الخميس وفد منتخب ملاكمة العراق والذي يمثله ملاكمة واحدة في وزن 66كغم، وستة ملاكمين، هم مؤمن عبد العال بوزن 54كغم، وجعفر عبد الرضا بوزن 60كغم، وعلي قاسم 63كغم، وكرار سهم 66كغم، والبطل يوسف الماجد 71كغم، وأمير كاظم بوزن 86كغم.

وتواصل الوفود العربية بالحضور وتستمر حتى بعد ايام من انطلاق البطولة ووفقا لجدول الالعاب، التي وفرت لها الجزائر جميع الامكانات من متطوعين وتجهيزات خاصة بها.