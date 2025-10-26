بمشاركة عراقية.. الإعلان عن جوائز كأس العرب 2025

شفق نيوز- الدوحة

اعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الأحد، جوائز بطولة كاس العرب 2025 التي تستضيفها دولة قطر للمدة من 1 ولغاية 18 كانون الاول المقبل.

وحدد الاتحاد قيمة الجوائز حسب المراكز، حيث ينال البطل وصاحب المركز الأول بما يوازي القيمة المالية العراقية 11.79 مليار دينار عراقي، فيما يحصل الوصيف على 6.55 مليار دينار عراقي، أما صاحب المركز الثالث فينال 3.93 مليار دينار عراقي، والمركز الرابع 3.27 مليار دينار عراقي، في حين تمنح مكافأة قدرها 2.62 مليار دينار، للمنتخبات التي تحتل المراكز من الخامس الى الثامن، و 1.31 مليار دينار للمنتخبات من التاسع الى السادس عشر، بينما يحصل من يودع التصفيات على 197 مليون دينار عراقي.

ويستهل المنتخب العراقي مشواره في البطولة يوم 3 كانون الاول، بمواجهة الفائز من لقاء البحرين وجيبوتي على ملعب 974 في قطر، ثم يلتقي في السادس من الشهر نفسه مع منتخب لبنان او السودان على الملعب ذاته، قبل ان يختتم مبارياته في دور المجموعات امام المنتخب الجزائري في التاسع من كانون الاول على ملعب خليفة الدولي.

وتقام النسخة الحادية عشرة من كأس العرب بمشاركة، 16 منتخباً عربياً، وتعد الثانية التي تقام تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث جرى اعتماد البطولة رسمياً ضمن اجندة الفيفا، وتقام المنافسات بنظام المجموعات بواقع اربع مجموعات، يتأهل منها الاول والثاني الى الادوار الاقصائية التي تشمل ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.