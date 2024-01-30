بمشاركة عراقية.. الاتحاد الخليجي يقرر إقامة بطولتي الشباب والناشئين بكرة القدم

شفق نيوز/ عقدت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، اجتماعا لها في مقر الاتحاد ببرج البدع في الدوحة، برئاسة خالد عبدالعزيز مقرن، وبحضور أعضاء اللجنة كل من محمد فرحان، أمين سر الاتحاد ممثلا عن اتحاد الكرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اللجنة خرجت بعد الاجتماع بعدة نقاط أهمها إقامة بطولتين للشباب والناشئين، وسوف يقوم الاتحاد الخليجي بمخاطبة الاتحادات الخليجية بشأن رغبة استضافة وتنظيم البطولتين.

وأضاف أن من ضمن النقاط المهمة هو اختيار محمد عبد الله هزام الظاهري، نائبا لرئيس اللجنة، ومناقشة مقترح إقامة بطولة الأندية الخليجية وروزنامة المسابقات للسنة القادمة.