بمشاركة عراقية.. اتحاد كأس الخليج يعلن موعد قرعة بطولة الشباب

شفق نيوز- بغداد

حدد اتحاد كأس الخليج العربي، يوم الجمعة، موعد إقامة مراسم قرعة بطولة كأس الخليج العربي للشباب لكرة القدم.

وستقام قرعة البطولة بمشاركة العراق، يوم الاثنين الموافق 28 من شهر تموز الجاري في السعودية عند الساعة الـ 12 ظهرا بتوقيت بغداد.

وانسحبت الامارات من المشاركة في البطولة بقرار صدر من الاتحاد الإماراتي وقد فاتح الاتحاد الخليجي الاتحاد المصري، ليكمل العدد بعد أن أصبح عدد الفرق 7 ، وهي: العراق والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، واليمن.

وقد أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في موقعه عن تلقيه موافقة رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الخليج لمنتخبات الشباب، المقرر إقامتها في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 آب / أغسطس ولغاية 9 أيلول/سبتمبر من العام 2025.