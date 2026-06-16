بمشاركة صحفيين عراقيين.. تهيئة المركز الإعلامي للقاء العراق والنرويج

شفق نيوز- واشنطن

‏جهزت اللجنة الإعلامية المنظمة لبطولة كأس العالم، ويم الثلاثاء، المركز الإعلامي الخاص بمباراة العراق والنرويج، التي ستنطلق فجر الأربعاء.

وشهد المركز حضوراً لعدد كبير من إعلامي العراق والعالم الذين سيوجهون الأسئلة لمدربي المنتخبين العراقي والنرويجي بعد المباراة.

وشهد المركز اهتماما كبيرا من قبل اللجنة الاعلامية المنظمة من أجل نجاح المهمة الإعلامية في المؤتمر الصحفي المقبل، وقد تم توزيع الأدوات الخاصة بالأعلاميين.

ويستهل المنتخب العراقي مبارياته في كأس العالم، بمواجهة نظيره النرويجي عند الساعة 1:00 من فجر الأربعاء بتوقيت بغداد، على ملعب بوسطن، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً فرنسا والسنغال، في لقاء يسعى خلاله الطرفان لتحقيق بداية إيجابية.