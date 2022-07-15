بمشاركة زيدان اقبال.. "الشياطين الحمر" يحققون الفوز على ملبورن فيكتوري الأسترالي

شفق نيوز / حقق فريق نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، اليوم الجمعة، فوزا ودياً على مضيفه فريق ملبورن فيكتوري الاسترالي بأربعة اهداف لهدف واحد ، ضمن اطار تحضيراته للدوري الانكليزي للموسم الجديد.

وشارك الموهبة العراقية زيدان اقبال، بديلاً منذ بداية الشوط الثاني وقدم مستوى مميز خلال شوط كامل.

وكان زيدان شارك أيضاً في الشوط الثاني مع فريقه مانشستر يونايتد الملقب بـ"الشياطين الحمر"، في مباراته التجريبية الاولى التي جرت في تايلند.

وحقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً كبيرًا على ليفربول بنتيجة 4-0، في المباراة الودية التي جمعتهما الثلاثاء الماضي ، على ملعب "راجامانجالا الملعب الدولي" في تايلاند.