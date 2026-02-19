بمشاركة زاخو.. إعلان مواجهات نصف نهائي ونهائي بطولة الخليج للأندية

شفق نيوز- بغداد

أعلن اتحاد الخليج لكرة القدم، يوم الخميس، إقامة مواجهتي نصف نهائي بطولة الخليج للأندية بنظام الذهاب والإياب، بمشاركة أربعة أندية من بينها زاخو العراقي.

وحدد الاتحاد يوم 3 آذار المقبل، موعداً لانطلاق مباراة الذهاب في نصف النهائي، على أن تقام مباراة الإياب يوم 10 من الشهر ذاته، فيما تقرر إقامة المباراة النهائية يوم 14 نيسان المقبل.

وحسمت أندية زاخو العراقي، والشباب السعودي، والريان القطري، والقادسية الكويتي تأهلها إلى الدور نصف النهائي.

وبحسب جدول المباريات، يلتقي زاخو العراقي مع الشباب السعودي، فيما يواجه القادسية الكويتي نظيره الريان القطري.

ويستضيف الشباب فريق زاخو يوم 3 آذار المقبل، بينما يواجه القادسية على ملعبه في الكويت فريق الريان في اليوم التالي.

وفي جولة الإياب، يحل الشباب ضيفاً على زاخو في دهوك يوم 10 آذار المقبل، على أن يستضيف الريان فريق القادسية في قطر في اليوم التالي.

وكان زاخو قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، مساء أمس الأربعاء، بعد فوزه على ضيفه سترة البحريني ضمن منافسات دور المجموعات، ليتصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.