بمشاركة زاخو العراقي.. انطلاق قرعة دوري أبطال الخليج للأندية غداً

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد كأس الخليج لكرة القدم، يوم الأحد، أن قرعة دوري أبطال الخليج للأندية "النسخة الثانية" ستنطلق غداً بمشاركة ثمانية أندية.

ووجّه الاتحاد دعوة رسمية إلى ممثلي الأندية المشاركة، وهي نادي زاخو العراقي، والريان القطري، والشباب السعودي، والعين الإماراتي، والنهضة العماني، وسترة البحريني، والقادسية الكويتي، وتضامن حضرموت اليمني.

وحدد الاتحاد موعد انطلاق البطولة التي ستقام خلال الفترة من 16 أيلول/ سبتمبر 2025 وحتى 14 من نيسان/ أبريل من العام 2026، بمشاركة نخبة من الأندية الخليجية الممثلة للاتحادات الوطنية الأعضاء.

كما ستجري قرعة البطولة بمشاركة 8 أندية خليجية عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom) وذلك وفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنظيمية للبطولة، التي تحدد نظام المسابقة وآلية سحب القرعة.

هذا وكان فريق دهوك قد توج بلقب أول بطولة خليجية للأندية في العام 2025.