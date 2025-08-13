بمشاركة زاخو.. اتحاد كأس الخليج يقرر تأجيل انطلاق بطولة أبطال الخليج

شفق نيوز- بغداد

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تأجيل انطلاق بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وحدد الاتحاد انطلاق البطولة في الـ 30 أيلول/سبتمبر المقبل بدلاً من موعدها السابق في الـ 16 من الشهر نفسه، وذلك حسب طلب الشركة الراعية للبطولة .

وأوقعت قرعة الاتحاد الخليجي لكرة القدم، فريق زاخو في المجموعة الأولى من منافسات بطولة الأندية الخليجية النسخة الثانية برفقة العين الإماراتي، والقادسية الكويتي، وسترة البحريني.

وأعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، قائمة الأندية المشاركة في النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية 2025-2026، والتي ستقام بمشاركة ثمانية أندية وهي: زاخو العراقي، والعين الإماراتي، وسترة الرياضي البحريني، والشباب السعودي، والنهضة العُماني، والريان القطري، وتضامن حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي.