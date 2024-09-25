بمشاركة دهوك.. دوري أبطال الاندية الخليجية يعتمد التصنيف الدولي

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن يكون دوري أبطال الاندية الخليجية الذي سينطلق خلال الفترة من 23 تشرين الأول من العام 2024 وحتى 15 نيسان من العام المقبل 2025 بنظام الذهاب والإياب.

وتشارك في البطولة ثمانية أندية، وسيكون نادي دهوك ممثلاً عن العراق.

واعتمد الاتحاد الخليجي التصنيف الدولي للمنتخبات الوطنية في البطولة.

والأندية الثمانية هي (دهوك العراقي، والعربي القطري، والاتفاق السعودي، والنصر الإماراتي، والرفاع البحريني، وظفار العماني، والقادسية الكويتي، واهلي صنعاء اليمني).

وبحسب التصنيف الدولي يأتي بالمستوى 1، قطر 44 عالمياً (العربي)، العراق 55 عالمياً (دهوك)، وبالمستوى 2، السعودية 56 عالمياً ( ⁧‫الاتفاق‬⁩ ) ، والإمارات 69 عالمياً (النصر) .

وبالمستوى 3 ، البحرين 76 عالمياً (الرفاع) ، وعمان 78 عالمياً (ظفار).

وبالمستوى 4 ، الكويت 134 عالمياً (القادسية) ، اليمن 155 عالمياً (أهلي صنعاء) .

وكانت القرعة جرت في العاصمة القطرية الدوحة وقد أسفرت عن ترؤس العربي القطري المجموعة الثانية التي ضمت بجانبه أندية (الاتفاق السعودي والرفاع البحريني والقادسية الكويتي)أما المجموعة الأولى فقد ترأسها دهوك العراقي وضمت بجانبه كلا من (النصر الإماراتي وظفار العماني وأهلي صنعاء اليمني).