بمشاركة العراق وخمس منتخبات.. توقيتات مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جدول مواعيد وآلية مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بمشاركة منتخبات العراق والسعودية وإندونيسيا وقطر والإمارات وسلطنة عمان.

وبحسب النظام المعتمد، يتأهل المتصدر من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يلتقي صاحبا المركز الثاني في مباراة فاصلة، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي.

وتنطلق المنافسات يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول بلقاء منتخب قطر مع سلطنة عمان عند الساعة 6:00 مساءً، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الأولى.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية، يلتقي منتخب السعودية مع منتخب إندونيسيا في الساعة 8:15 مساءً على الأراضي السعودية.

وتستكمل الجولة يوم السبت 11 تشرين الأول، حيث يواجه منتخب الإمارات منتخب سلطنة عمان في قطر عند الساعة 8:15 مساءً، فيما يلتقي منتخب العراق مع اندونيسيا في السعودية عند الساعة 8:30 مساءً.

وتختتم الجولة يوم الثلاثاء 14 تشرين الأول بلقاء يجمع قطر مع الإمارات في قطر عند الساعة 8:15 مساءً، بينما يواجه العراق منتخب السعودية عند الساعة 10:30 مساءً.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن سابقاً اختيار دولتي قطر والسعودية لاستضافة مباريات الملحق بنظام التجمع المركزي خلال الفترة من 8 إلى 14 تشرين الأول الحالي.