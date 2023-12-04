بمشاركة العراق.. لبنان تستضيف بطولة غرب آسيا للسلة

شفق نيوز/ تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت، بطولة غرب آسيا لكرة السلة، للفترة من السادس من شهر كانون الأول الجاري ولغاية الـ9 منه.

وتعتبر استضافة بطولة للذكور والإناث (فئة تحت الـ 14 سنة)، خطوة لا سابق لها في منطقة الشرق الأوسط ولبنان، حيث تشارك في البطولة الإقليمية ثلاث دول وهي لبنان والعراق وسوريا.

وستقام يومياً مباراة لدى الذكور ومباراة لدى الإناث على مدى ثلاثة أيام على أن يقام نهائيا الفئتين السبت المقبل.

ولم يسبق لمنطقة غرب آسيا أن شهدت بطولة تحت الـ 14 سنة ولاحقاً بطولة تحت الـ 12 سنة، في خطوة بادر إليها الاتحاد اللبناني ورحّب بها الاتحاد الإقليمي من أجل صقل الجيل الواعد في دول المنطقة.

وفي ما يلي برنامج البطولة:

الذكور (تحت 14 سنة):

-الأربعاء 6 كانون الأول: العراق - سوريا (الساعة 19.00)

-الخميس 7 كانون الأول: سوريا - لبنان (الساعة 19.00)

-الجمعة 8 كانون الأول: لبنان - العراق (الساعة 19.00)

-السبت 9 كانون الأول: النهائي (الساعة 19.00)

الإناث (تحت 14 سنة):

-الأربعاء 6 كانون الأول: العراق- سوريا (الساعة 16.30)

-الخميس 7 كانون الأول: سوريا - لبنان (الساعة 16.30)

-الجمعة 8 كانون الأول: لبنان-العراق (الساعة 16.30)

-السبت 9 كانون الأول: النهائي (الساعة 16.30).