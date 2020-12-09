بمشاركة العراق.. عمومية الاتحاد الآسيوي تلتئم للمرة الاولى عبر اتصال مرئي

شفق نيوز/ شاركَ رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إياد بنيان، اليوم الاربعاء، في الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بُعد" كسابقة تاريخية بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن ابراهيم آل خليفة، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، وممثلي الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع، وأبرزها المصادقة على محضر كونغرس الاتحاد الاسيوي العادي في كوالالمبور، وكونغرس الاتحاد الاسيوي غير العادي في باريس، والاطلاع على تقارير اللجان العاملة والمصادقة على بيانات التدقيق المالي لعام 2019.

كما تمت المصادقة على الميزانية المعدلة لعام 2020، والتصويت على مقترحات التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومناقشة اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي من كونغرس الاتحاد الآسيوي.

كما شهدَ الاجتماع، ايضاً، النظر في المقترحات المقدمة من قبل الاتحادات الأعضاء وأعضاء المكتب التنفيذي، وتم التصويت على قبول اتحاد جزر ماريانا الشمالية لكرة القدم بصفة عادية عضواً في الاتحاد الآسيوي.