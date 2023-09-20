بمشاركة العراق.. سلطنة عُمان تستضيف بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مشاركة منتخب الناشئين في النسخة العاشرة من بطولة كأس غرب آسيا التي تقام في سلطنة عُمان للفترة من 10 ولغاية 20 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن البطولة تقام للفئة العمرية من تولد عام 2008، وبمشاركة ثمانية منتخبات هي: عُمان (المستضيف)، والعراق، والأردن، والإمارات، وسوريا، والسعودية، ولبنان، واليمن.

وبين أنه سيتم سحب القرعة الخاصة بها يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في مقرّ اتحاد غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمّان وعبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، بحيث يتم لاحقاً تعميم نظام وآلية القرعة.