بمشاركة العراق .. تحديد موعد ومكان قرعة كأس آسيا 2027

شفق نيوز- كوالالمبور

اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الأحد، عن تحديد يوم السبت الموافق 11 نيسان من عام 2026 موعداً رسمياً لإجراء قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 ، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وذكر الاتحاد الآسيوي، في بيان، أنه "وجه اللجنة المنظمة للبطولة بضرورة اختيار مكان مناسب لإقامة حفل القرعة، على أن يكون في العاصمة السعودية الرياض أو في مدينة جدة".

ومن المقرر أن تشهد القرعة مشاركة المنتخب العراقي الى جانب بقية المنتخبات المتاهلة الى النهائيات القارية، حيث ستحدد القرعة مسار المنافسات وتوزيع المنتخبات على المجموعات ، تمهيداً لانطلاق البطولة المرتقبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات المبكرة لتنظيم نسخة مميزة من كأس آسيا 2027، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية لاستضافة البطولات القارية والدولية، بما يعكس تطور كرة القدم الآسيوية على المستويين التنظيمي والفني.