بمشاركة العراق بطل النسخة السابقة.. إقامة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً الشهر المقبل في السعودية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقامة قرعة بطولة غرب آسيا تحت 23 في السعودية بداية الشهر المقبل استعداداً لانطلاق البطولة في الـ 20 من الشهر ذاته، فيما وصف إضافة منتخبات كضيوف في البطولة بأنها محطة مهمة للمنتخبات استعداداً لنهائيات كأس آسيا في قطر شهر نيسان المقبل.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً الخامسة تقام في مدينةِ الإحساء بالمملكة العربية السعوديّة ابتداءً من 20 آذار/ مارس 2024 بمشاركة 8 منتخبات هي: السعودية والأردن والعراق والإمارات إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، كضيوفٍ، وتلبيةً لدعوةِ اتحاد غرب آسيا لهم للمُشاركةِ في هذه النسخة".

وأضاف البيان أن "اتحادُ غرب آسيا حدد يوم 3 آذار/ مارس 2024 موعداً لسحب قُرعةِ البطولة".

وتابع الاتحاد أن "مشاركة منتخبات من خارج الإقليم تعد محطةً مهمةً للمنتخبات، خصوصاً أنها تسبقُ مشاركتها في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في العاصمةِ القطرية الدوحة في نيسان/ أبريل 2024، وهو ما دفعَ اتحادَ غرب آسيا لاختيار هذا الموعد لمنح منتخبات الإقليم المتأهلة إلى هذا الاستحقاق القاري فرصةَ التحضير والإعداد".

وكان العراق أحرز النسخةَ الرابعة من البُطولةِ التي أقيمت في العراق عام 2023.