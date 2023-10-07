بمشاركة العراق..انطلاق مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في أوزبكستان (صور)

شفق نيوز/ بحُضور رئيسِ الاتحاد الدوليّ لكرة القدم "جيّاني إنفانتينو"، انطلقت في العاصمةِ الأوزبكية طشقند، صباح اليوم السبت، أعمالُ مؤتمر الاتحاد الآسيويّ للعبة.

ويرأس المؤتمر رئيسُ الاتحاد الآسيويّ "سلمان بن إبراهيم آل خليفة"، ويمثل العراق فيه رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم "عدنان درجال" والأمين العامّ للاتحاد "محمد فرحان"، إذ يستعد كبارُ الخبراء وأصحاب الرؤى المميزة في لعبةِ كرة القدم الآسيوية والعالميّة للظهورِ في المؤتمر الأول المرتقب لرؤساءِ وأمناء عامي الاتحادات الوطنيّة والإقليميّة لعام 2023 والذي يشهد حدثاً استثنائياً للمرة الأولى، حيث ينظم رؤساءُ الاتحادات الوطنيّة والإقليمية في الاتحادِ الآسيوي لكرة القدم إلى الأمناء العامين في هذا المؤتمر الذي يجمع بين شغفِ ومعرفة وخبرة أبرز الشخصيات في كرةِ القدم لاستكشاف السُبلِ من أجل تحقيق مزيدٍ من النمو والتطور.

وانطلق المؤتمر بكلمةٍ افتتاحيةٍ لِجيّاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدوليّ لكرة القدم، يليه عرض يقدمه رئيس اتحاد كونكاكاف "فيكتور مونتاغلياني" الذي من المقرر أن يقدمَ نظرةً شاملةً عن قيادةِ كرة القدم العالمية.

فيما يتطلع المشاركون إلى الاستماعِ إلى "داتو سري ويندسور جون" أمين عامّ الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم، حول الطرقِ التي يسعى من خلالها الاتحادُ القاري إلى تشكيلِ ثقافةٍ قياديةٍ تُلهِم وتحقق النجاحَ داخل الملعب وخارجه.

في حين تطرق عُضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد الدوليّ لكرة القدم رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم "رازفان بورليانو" عن المسار التحوليّ نحو النجاح.

وحول التقدم الهائل الذي تشهده كرةُ السيدات في غضون الأعوام الأخيرة، تشارك في المؤتمر "كانيا كيوماني" عُضو المكتب التنفيذيّ في الاتحاد الدوليّ لكرة القدم وأمين عامّ اتحاد لاوس، وستركز على الطريقةِ التي تعمل بها القيادةُ النسائيّة باستمرار على كسرِ الحواجز وإعادة تعريف النجاح.