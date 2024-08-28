بمشاركة العراق.. انطلاق دورة "الألعاب البارالمبية باريس 2024" غداً

شفق نيوز/ تنطلق، يوم غد الخميس، منافسات بارالمبياد باريس 2024 بمشاركة منتخبات اللجنة البارالمبية العراقية.

وقال عقيل حميد رئيس اللجنة لوكالة شفق نيوز، "لقد اكمل لاعبو ولاعبات البارالمبية العراقية معسكرهم التدريبي وأصبحوا جاهزين ومستعدين للمشاركة".

واوضح ان "الفرق العراقية دخلت في معسكر تدريبي داخلي اقيم في السليمانية باقليم كوردستان، ومن ثم معسكر تدريبي خارجي في اسطنبول التركية".

وأشار حميد إلى أن "الاستعداد كان بالامكان ان يكون أفضل وأعلى فنياً في دولة متطورة لولا الضائقة المالية التي عانت منها اللجنة البارالمبية، ولكن مع تلك المعوقات حاولنا تجاوز تلك الأزمة، وتم تجهيز منتخباتنا على قدر المستطاع".

وبين أن "عشرين رياضيا ورياضية سيمثلون عشر فعاليات هم حصيلة ابطالنا المتأهلين إلى بارالمبياد باريس"، مبيناً أن "هذا العدد المثالي المتأهل بعد اجتياز الأرقام التأهيلية، لم يكن مصادفة أو ضربة حظ بل جاء نتيجة تخطيط سليم واستراتيجية عمل وفق خطط تدريبية عالية استمرت لعام ونصف العام تقريباً".

وختم بالقول إن "هذه هي المشاركة الثامنة والتي نعول فيها على ابطالنا في مواصلة مسيرة الإنجاز، وارتقاء منصات التتويج عن جدارة واستحقاق ولاسيما أن حظوظنا كبيرة في اكثر من فعالية بخطف اوسمة الفوز".