بمشاركة العراق.. انطلاق بطولة كأس العرب اليوم

شفق نيوز- الدوحة

تنطلق، اليوم الاثنين، بطولة كأس العرب 2025 بمباراتي الافتتاح، حيث يلتقي منتخب تونس بنظيره السوري في المواجهة الأولى، فيما تجمع المباراة الثانية المنتخب القطري، مستضيف البطولة، بالمنتخب الفلسطيني.

وتقام المباراة الأولى على ملعب أحمد بن علي عند الساعة الرابعة عصراً، بينما يستضيف ملعب البيت في مدينة الخور المباراة الثانية عند الساعة 6:45 مساءً.

أما المنتخب العراقي فسيبدأ مشواره في البطولة يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي منتخب البحرين على ملعب 974 المونديالي.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 رسمياً تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتُعرف أحياناً باسم مونديال العرب. وتمثل هذه النسخة الرقم 11 في تاريخ البطولة، وينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم وتستضيفها قطر للفترة من 1 إلى 18 كانون الأول 2025.

وتُعد هذه ثالث مرة تستضيف فيها قطر الحدث بعد نسختي 1998 و2021، بينما يحمل المنتخب الجزائري لقب النسخة الأخيرة.

وتجري مباريات البطولة على ستة ملاعب من ملاعب كأس العالم 2022، وهي: استاد أحمد بن علي، المدينة التعليمية، خليفة الدولي، استاد 974، البيت، ولوسيل. وسيكون استاد لوسيل مسرحاً للنهائي يوم 18 كانون الأول 2025، وهو التاريخ ذاته الذي شهد تتويج الأرجنتين بلقبها المونديالي الثالث أمام فرنسا بركلات الترجيح بحضور 89 ألف متفرج.

أما من ناحية النقل التلفزيوني، فقد خصصت بي إن سبورتس قناتها المفتوحة لبث مباريات البطولة، إضافة إلى قنوات: أبوظبي الرياضية، الكأس، الرابعة الرياضية، دبي الرياضية، الكويت الرياضية، إلى جانب البث عبر تطبيق شاشا.

وتضم البطولة أربع مجموعات، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي تشمل ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي.

وفي حال تساوي المنتخبات بالنقاط، يتم اللجوء إلى معايير كسر التعادل، وتشمل نتائج المواجهات المباشرة، فارق الأهداف، عدد الأهداف المسجلة، ثم سلوك اللاعبين، وصولاً إلى تصنيف الفيفا عند الضرورة.

وفي الأدوار الإقصائية، تعتمد البطولة على إمكانية خوض وقت إضافي واللجوء إلى الركلات الترجيحية لحسم المتأهل.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن جدول مباريات المنتخب العراقي في البطولة، حيث يبدأ “أسود الرافدين” مشوارهم يوم 3 كانون الأول بمواجهة البحرين على ملعب 974، ثم يلتقون السودان في السادس من الشهر نفسه على الملعب ذاته، قبل أن يختتموا دور المجموعات بمواجهة المنتخب الجزائري يوم 9 كانون الأول على ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه النسخة هي الثانية التي تُقام تحت إشراف رسمي من الفيفا، بعد اعتماد الاتحاد الدولي للبطولة في النسخ الأخيرة.