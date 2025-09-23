بمشاركة العراق.. انطلاق الاجتماعات التحضيرية لدورة الألعاب الآسيوية في اليابان

شفق نيوز- بغداد

انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة أتشي باكويا اليابانية الاجتماعات التحضيرية لدورة الألعاب الآسيوية، المقرر إقامتها في 23 أيلول المقبل 2026، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة وفود من مختلف اللجان الأولمبية الوطنية، بما في ذلك العراق.

ومثّل العراق في الاجتماعات عضوا المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، زيدون جواد رئيساً للبعثة العراقية، إلى جانب نائب رئيس البعثة محمود عباس، وإدارية البعثة ايسن لواء.

وقال رئيس البعثة زيدون جواد في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماعات تناولت عدة محاور تنظيمية وفنية ولوجستية تتعلق بالدورة، من أبرزها ترتيبات الإقامة للوفود، إضافة إلى زيارات ميدانية للملاعب والصالات الرياضية المقرر أن تستضيف منافسات الألعاب الآسيوية.

وأضاف أن الاجتماعات اتسمت بأجواء إيجابية يسودها التعاون بين الوفود، مشيداً بمستوى التنظيم والتحضيرات التي أظهرتها المدينة المستضيفة، مما يعكس حرص اللجنة المنظمة على إنجاح الحدث بما يليق بأهميته ومكانته على مستوى القارة.

وأشار المشاركون إلى أهمية الدورة المقبلة في تعزيز مكانة الرياضة الآسيوية، لا سيما أن القارة تضم نخبة من أبرز الرياضيين العالميين في مختلف الألعاب.

كما أكدوا ضرورة استكمال الجاهزية الفنية والإدارية للمرافق الرياضية، بما يضمن انطلاق المنافسات وفق أعلى المعايير الدولية.

وتعد دورة الألعاب الآسيوية من أبرز الفعاليات الرياضية متعددة الألعاب على مستوى القارة، وتُشكل محطة مهمة للرياضيين نحو المنافسات العالمية ، وعلى رأسها الأولمبياد .