بمشاركة العراق.. الآسيوي يحدد موعد قرعة كأس آسيا 2027

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم السبت الموافق 9 مايو/أيار 2026 موعداً لإجراء قرعة كأس آسيا 2027، في منطقة الطريف بمدينة الدرعية في السعودية، بمشاركة المنتخب العراقي.

ومن المقرر نقل مراسم القرعة مباشرة عبر beIN SPORTS الإخبارية، إلى جانب بثها عبر ثمانية قنوات إضافية، لإتاحة متابعة الحدث للجماهير.

ويقام الحدث في موقع الدرعية التاريخي، ما يمنح القرعة طابعاً خاصاً ينسجم مع أهمية البطولة القارية.

ويترقب عشاق كرة القدم معرفة توزيع المنتخبات على المجموعات، إيذاناً بانطلاق رحلة المنافسة في واحدة من أبرز البطولات في القارة الآسيوية.