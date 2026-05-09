بمشاركة العراق.. اليوم سحب قرعة كاس آسيا 2027 في السعودية

تقام اليوم السبت في تمام الساعة 9:00 مساءً، قرعة كاس آسيا "السعودية عام 2027" بمشاركة المنتخب العراقي، في النسخة الـ19 من البطولة القارية، التي تنطلق في 7 كانون الأول وتستمر حتى 5 شباط عام 2027، علماً أن المملكة تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخها.

وحتى الآن، تأهل 23 منتخباً الى النهائيات، فيما سيتحدد المقعد الأخير بين لبنان واليمن اللذين يلتقيان في 4 حزيران عام 2026 لتحديد المتأهل.

وستوزع المنتخبات الـ24 المشاركة على أربعة مستويات، يضم كل منها ستة منتخبات، وفقاً لاحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 1 نيسان الماضي.

وسيتم سحب المنتخبات لتكوين ست مجموعات، تضم كل مجموعة اربعة منتخبات، من المجموعة الأولى وحتى السادسة.

ولضمان خوض السعودية المباراة الافتتاحية، فقد تم وضع الدولة المضيفة في المركز الأول ضمن المستوى الأول، لتكون أول منتخب يسحب.

وجاءت المستويات بحسب ما نشره الاتحاد الآسيوي على النحو التالي:

-المستوى الأول: السعودية (61 عالمياً) ، اليابان (18) ، ايران (21) ، كوريا الجنوبية (25) ، استراليا (27) ، اوزبكستان (50).

-المستوى الثاني: قطر (55)، العراق (57)، الأردن (63)، الامارات (68) ، عُمان (79) ، سوريا (84).

-المستوى الثالث: البحرين (91)، تايلاند (93)، الصين (94)، فلسطين (95)، فيتنام (99)، طاجيكستان (103).

-المستوى الرابع: قرغيزستان (107)، كوريا الشمالية (118)، إندونيسيا (122)، الكويت (134)، سنغافورة (147)، لبنان (108) أو اليمن (149).