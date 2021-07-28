بمشاركة العراق.. السعودية تستضيف بطولة غرب آسيا لمنتخبات الناشئين

شفق نيوز/ وافقت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، على مشاركة منتخب الناشئين في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين.

وذكرت التطبيعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تمت الموافقة على مشاركة المنتخب العراقي في البطولة التي ستستضيفها السعودية للفترة من 13 حتى 22 من شهر تشرين الأول المقبل.

ويواصل منتخب ناشئة العراق تدريباته اليومية تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة، وذلك عقب تأجيل بطولة كأس العرب تحت 16 عاماً التي كان من المزمع انطلاقها في المغرب.

يشارُ الى ان الملاك التدريبي لمنتخب الناشئين مؤلفٌ من حسن كمال مدرباً، يساعده سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدربًا لحراس المرمى.