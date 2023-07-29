بمشاركة العراق.. افتتاح دورة الألعاب الجامعية العالمية في الصين

شفق نيوز / افتتح الرئيس الصيني شي جين بينج، يوم السبت، دورة الألعاب الجامعية العالمية بنسختها الـ 31، بالملعب الرئيس في مجمع "دونج آن ليك" الرياضي بمدينة شانجدو، بمشاركة عراقية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للرياضة الجامعية، رياض خليل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ليونز آيدر، حضر الافتتاح مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والآسيوي للرياضة الجامعية".

وأوضح خليل، أن "أكثر من 6300 طالب وطالبة من الرياضيين الجامعيين سيمثلون 113 بلداً من مختلف القارات في منافسات أولمبياد جامعات العالم في 18 لعبة خلال المدة من 28 تموز الجاري، ولغاية 8 آب المقبل".

وأضاف أن "العراق سيشارك بأربعة رياضيين جامعيين بينهم مبارز واحد، وطالبة ستنافس في القفز العالي، وعداء سيشارك في فعاليتي 100 و200 متر، وعداء آخر سيشارك في منافسات 400 و800 متر".

يشار إلى أن 11 بلداً عربياً سيشارك رياضيوه الجامعيون في أولمبياد جامعات العالم، وهي العراق وسوريا ولبنان والكويت والإمارات والسعودية وعُمان وقطر وفلسطين والجزائر وليبيا.