بمشاركة الشرطة العراقي.. تحديد موعد قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- بغداد

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 آب/أغسطس الجاري موعداً لإجراء قرعة دور المجموعات للنسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة التي تنطلق شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وتشهد النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة الغرب، مشاركة نادي الشرطة ممثلا عن الأندية العراقية وثلاثة أندية من السعودية التي تتصدر المشهد بثلاثة ممثلين في الغرب هم: الأهلي، الاتحاد، الهلال، وقد حسمت السعودية صدارة التصنيف القاري في منطقة الغرب.

ومن الإمارات يشارك كل من: شباب الأهلي والشارقة والوحدة، ومن قطر السد والغرافة، ومن إيران تراكتور، وناساف الأوزبكي، أما من منطقة شرق آسيا، فيشارك من اليابان فيسيل كوبي، وسانفريس و هيروشيما، ومن كوريا الجنوبية، أولسان وغانغوون وسيول، ومن الصين شنغهاي بورت وشنغهاي شينهوا، ومن تايلاند بوريرام يونايتد، ومن أستراليا ملبورن ومن ماليزيا جوهر دار التعظيم.

ويضاف فريقان لمنطقتي الغرب والشرق بعد مواجهتين من الدور التمهيدي، إذ يلتقي نادي الدحيل القطري مع نظيره سباهان الإيراني في مواجهة حاسمة لتحديد الفريق المتأهل من منطقة الغرب، حيث ستقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 12 آب/أغسطس الحالي.

وفي ذات اليوم، يواجه فريق شينجدو تيانشينج الصيني نظيره بانكوك يونايتد التايلاندي لحسم المقعد الوحيد المتبقي في مجموعة الشرق، يبلغ أحدهما مرحلة المجموعات.